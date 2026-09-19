Güney Kore Maçında Kuzey Kore Marşı Skandalı! Antrenörden Sert Tepki

Japonya’da düzenlenen Asya Oyunları’nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı’nın maç seremonisi sırasında Kuzey Kore milli marşı çalındı. Bangladeş’i 5-0 mağlup eden Güney Koreli oyuncuların şaşkınlığı kameralara yansırken, antrenör Min Tae-seok yaşananları “kesinlikle yaşanmaması gereken bir şey” sözleriyle değerlendirdi.

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Güney Kore Maçında Kuzey Kore Marşı Skandalı! Antrenörden Sert Tepki
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Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları'nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı'nın maç seremonisinde Kuzey Kore ulusal marşı çalındı. Bangladeş ile karşılaşan ve rakibini 5-0 mağlup eden Güney Kore Milli Takımı oyuncularının milli marş sırasındaki şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

Güney Kore Maçında Kuzey Kore Marşı Skandalı! Antrenörden Sert Tepki - Resim : 1

'YAŞANMAMASI GEREKEN BİR ŞEY'

Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Min Tae-seok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten ciddi bir sorun. İtiraz ettiğimizde, 'Özür dileriz. Hazırlandık ama milli marşı çalmaktan sorumlu olanların bir hatası oldu.' dediler. Ancak bu, kesinlikle yaşanmaması gereken bir şey." ifadelerini kullandı. Asya Oyunları, 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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