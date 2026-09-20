Rize ve Artvin İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Rize ve Artvin İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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