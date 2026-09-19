Okan Buruk'tan Kırmızı Kart Açıklaması

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 kaybetti. Karşılaşmada Okan Buruk kırmızı kart gördü. Buruk, maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.



Okan Buruk, “Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim asla hakaret etmedim kötü söz söylemedim beni isteyerek attı” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi