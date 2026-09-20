İstanbullular Dikkat! FSM Köprüsü Ankara Yönü Ulaşıma Kapatıldı

İstanbul'da düzenlenen L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz'da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Yine İstanbul'da düzenlenen koşu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde de ulaşıma kısıtlamalar getirildi.

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Beykoz Spor Ormanları'ndan başlayacak yarışta sporcular, Çavuşbaşı’ndan TEM Otoyolu’na çıkıp FSM Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası’na geçecek.

FSM KÖPRÜSÜ ANKARA GÜZERGAHI KAPATILDI

Seyrantepe’den dönüş yapacak yarışmacılar, yeniden FSM Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası’na geçerek Kavacık Kavşağı’ndan Beykoz’a ulaşacak. Yarış güzergahı, Yeni Riva Yolu, Riva, Paşamandıra, İshaklı, Polonezköy, Çengeldere ve Çavuşbaşı hattının ardından Beykoz Spor Ormanları’nda sona erecek. Güzergahtaki yollar yarışın durumuna göre kademeli olarak yeniden trafiğe açılacak.

FATİH VE BEYOĞLU’NDA DA ULAŞIME ETKİNLİK ENGELİ

İstanbul’da düzenlenen koşu nedeniyle de bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda Fatih’te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek. Beyoğlu’nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: DHA

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