Servis Minibüsü İBB Kamyonu ile Çarpıştı

İstanbul Ümraniye'de servis minibüsüyle İBB’ye ait atık kamyonu çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

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Servis Minibüsü İBB Kamyonu ile Çarpıştı
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.

SERVİS MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI

İddiaya göre; Nato Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D.’nin kullandığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı’nda ilerleyen K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB’ye ait atık kamyonuyla çarpıştı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI, DUVARA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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İstanbul Trafik kazası
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Servis Minibüsü İBB Kamyonu ile Çarpıştı Servis Minibüsü İBB Kamyonu ile Çarpıştı