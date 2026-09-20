Manisa'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var

Manisa'da sabaha karşı 3 sularında Denizli'den Balıkesir yönüne giden otobüs kazaya karıştı. Kazada şoför ve muavinin de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Denizli’den hareket ederek Balıkesir’e gitmekte olan 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yoldan çıkarak kaza yaptı.

37 YOLCUDAN 18'İ YARALANDI

İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu kazada, aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4’ü Balıkesir’de, 8’i Akhisar’da, 1’i Saruhanlı diğerleri ise Kırkağaç ilçesinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan 19 yolcu ise bir başka firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı’na götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan otobüs vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası Manisa Otobüs
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Şişli’de Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı Şişli’de Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı
Rize ve Artvin İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Rize ve Artvin İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Sel ve Heyelana Dikkat
Manisa'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var
Netanyahu'dan Kudüs'te Hadsiz Provokasyon: Binlerce Kişiyle Baskın Gerçekleştirdi Netanyahu'dan Kudüs'te Hadsiz Provokasyon
ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm: 'Beklenmedik Şekilde Tırmanabilir' ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Yeni Dalga Operasyon: 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı