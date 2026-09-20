ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm: 'Beklenmedik Şekilde Tırmanabilir'

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin "beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini" belirterek, bölgedeki ABD'lilere güvenlik uyarısında bulundu.

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ABD'den Orta Doğu İçin Kırmızı Alarm: 'Beklenmedik Şekilde Tırmanabilir'
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ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi.

'ÇATIŞMALAR HIZLA TIRMANABİLİR' UYARISI

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın "hızla tırmanabileceğine" işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceği aktarıldı.

'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI GELDİ

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği kaydedilen açıklamada, Orta Doğu bölgesi dışındakiler de dahil olmak üzere ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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