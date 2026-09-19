Şişli’de Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

Şişli’de bir kadına hakaret eden ve Atatürk ile Atatürkçülere yönelik küfürlü ifadeler kullanan Serkan S. gözaltına alındı.

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Şişli’de Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Şişli’de çevreye saldırgan hareketlerde bulunduğu belirtilen Serkan S. (31), sokakta karşılaştığı Şeyma İ.’ye yönelik hakaretlerinin ardından Atatürk ve Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Şeyma İ., çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S. ile karşılaştı. Bunun üzerine Serkan S.’nin hakaret etmeye başladığı, Şeyma İ.’nin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Şişli Mustafa Kemal Atatürk
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