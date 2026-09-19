Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Yolcusu: Ziyaret Programı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD’yi ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Yolcusu: Ziyaret Programı Belli Oldu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamasına göre Erdoğan, New York’ta düzenlenecek ve “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla gerçekleştirilecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül’de katılımcılara hitap edecek.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Erdoğan’ın New York temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmesi, ayrıca çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD programında, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilecek programlara katılması da planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan ABD
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