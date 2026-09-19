Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı. Telefon şifresini kendi rızasıyla veren İynemli, uyuşturucu kullanmadığını belirterek etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi.

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Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ifadesinde kullandığı telefon ve uygulamalarda ek bir şifreleme sistemi bulunmadığını söyleyen İynemli, telefonunun yalnızca tuş kilidi şifresi olduğunu ve bu şifreyi kendi rızasıyla yetkililere verdiğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan İynemli, uyuşturucu madde kullanmadığını ve uyuşturucu madde sattığını bildiği herhangi bir kişiyle irtibat kurmadığını söyledi. İynemli ifadesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım” dedi.

İkametinde ya da yat ve tekne gibi deniz araçlarında herhangi bir parti veya eğlence organizasyonu düzenlemediğini ifade eden İynemli, uyuşturucu madde kullanılan bir parti, festival, bar, kafe, organizasyon veya konserde de bulunmadığını savundu. İynemli, “Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım” ifadelerini kullandı.

'ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM'

İynemli, ifadesinin devamında “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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