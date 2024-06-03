Fenerbahçe'de tansiyon yükseliyor! Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya şok suçlamalar
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı suçlamalarda bulundu. Yıldırım, Ilıcalı'nın Dominik'te FETÖ mensuplarına pasaport verdiğini iddia etti.
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı arasındaki tartışma giderek büyüyor.
Acun Ilıcalı'nın 'Adnan Hocacı' olduğunu ileri süren Aziz Yıldırım'dan yeni suçlamalar geldi.
Yıldırım, Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada Acun Ilıcalı'nın FETÖ'cülere pasaport verdiğini öne sürdü.
"ADNAN HOCA KONUSUNA GİRERSEM SOKAĞA ÇIKAMAZ..."
Yıldırım'ın konuşması şöyle:
Acun Ilıcalı FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! İki Dominic varmış, birinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. Çağırdım, eşiyle geldi. Yapma dedim. Fazla konuşmasın, Adnan Hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle.."
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