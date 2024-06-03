Galatasaray'da Derrick Köhn'ün alternatifi bulundu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek mevkii için Freiburg forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Berkay Yılmaz'ı gündemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Okan Buruk'un kadrosunu güçlendirmek için genç ve yerli futbolcu transferlerine odaklanmayı planlıyor. Geçen sezon sol bek pozisyonunda yalnızca Derrick Köhn görev yapmıştı ve bu bölgeye takviye yapılması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden biri de 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz. Galatasaray, uygun bir bonservis bedeli ile Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor ve oyuncunun da bu transfere istekli olduğu belirtiliyor.

Berkay Yılmaz geçen sezon Freiburg'un genç takımında 13 maçta görev aldı, 5 maçta 11'de başladı ve 1 gol 4 asist kaydetti. Özetle, Galatasaray sol bek pozisyonunu güçlendirmek için genç yetenek Berkay Yılmaz'ın transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.