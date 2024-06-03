Ümit Milli Takım, Enes Destan'ın gölüyle galibiyete ulaştı

Ümit Milli Takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda İskoçya ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında milli takımımız, Bertuğ Yıldırım'ın 25. dakikadaki golü ile öne geçti. İskoçya, 17. dakikada Tommy Conway ile beraberliği yakalasa da Enis Destan 45. dakikada attığı gol ile Türkiye'yi tekrar öne geçirdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca Ümit Milliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Ümit Milli Takım, İtalya'ya gidecek ve 5-11 Haziran tarihleri arasında A Milli Takım ile beraber çalışmalarını sürdürecek. İki milli takımımız da bu süreçte İtalya ve Polonya'da birbirleriyle birer antrenman maçı oynayacak.