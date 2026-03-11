Fenerbahçe’de Sürpriz Aday... Resmen Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, 2027’de gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı. Basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Göktürk, kulübün sportif ve ekonomik geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı başarı için şahıslara bağlı yönetim anlayışı yerine, profesyonel futbol aklı ve güçlü ekonomik modelle desteklenen kurumsal bir sistem kurulması gerektiğini vurguladı.

Göktürk, Fenerbahçe’nin son 40 yılda futbolda 8 şampiyonluk yaşadığını, rakip kulüplerden bazılarının ise bu dönemde 10 ve 19 şampiyonluk kazandığını hatırlattı. Kulübün başarıya ulaşmasının sadece yıldız transferlerle mümkün olmayacağını, doğru kadro mühendisliği ve profesyonel futbol yönetimiyle başarıya ulaşılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA