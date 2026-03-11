Şampiyonlar Ligi’nde Dev Maçların Gecesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün 4 maç oynanacak. Bu akşam oynanacak müsabakalarla birlikte son 16 tur ilk ayağı tamamlanmış olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, bugün 8 takım karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanacak maçlarla birlikte son 16 turunun ilk ayağı tamamlanacak ve turun rövanş maçlarını 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

GALATASARAY’DAN DEVLER LİGİNDE DEV ADIM

Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk temsilcisi Galatasaray, dün evinde ağırladığı İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük bir avantaj elde etmişti.

DÜN ALINAN DİĞER SONUÇLAR

Atalanta - Bayern Münih: 1-6

Atletico Madrid - Tottenham: 5-2

Newcastle United - Barcelona: 1-1

Kaynak: Haber Merkezi

