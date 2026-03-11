Şampiyonlar Ligi’nde Dev Maçların Gecesi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün 4 maç oynanacak. Bu akşam oynanacak müsabakalarla birlikte son 16 tur ilk ayağı tamamlanmış olacak.
Bugün oynanacak maçlarla birlikte son 16 turunun ilk ayağı tamamlanacak ve turun rövanş maçlarını 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)
GALATASARAY’DAN DEVLER LİGİNDE DEV ADIM
Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk temsilcisi Galatasaray, dün evinde ağırladığı İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük bir avantaj elde etmişti.
DÜN ALINAN DİĞER SONUÇLAR
Atalanta - Bayern Münih: 1-6
Atletico Madrid - Tottenham: 5-2
Newcastle United - Barcelona: 1-1
