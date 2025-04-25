Fenerbahçe'de Kritik Toplantı
Şampiyonluk yarışında 5 puanla Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı yarın yapılacak. Kritik toplantıda Başkan Ali Koç'un da bir konuşma yapması bekleniyor.
Samsunspor ile berabere kalmasının ardından Süper Lig şampiyonluğu yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de gözler Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’na çevrildi. Kurulun olağan toplantısının yarın gerçekleşeceği bildirildi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bir konuşma yapması bekleniyor.
Kaynak: AA
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