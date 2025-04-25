Fenerbahçe'de Kritik Toplantı

Şampiyonluk yarışında 5 puanla Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı yarın yapılacak. Kritik toplantıda Başkan Ali Koç'un da bir konuşma yapması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kritik Toplantı

Samsunspor ile berabere kalmasının ardından Süper Lig şampiyonluğu yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de gözler Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’na çevrildi. Kurulun olağan toplantısının yarın gerçekleşeceği bildirildi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç
Son Güncelleme:
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Fenerbahçe Efsanesi Hayatını Kaybetti Fenerbahçe Efsanesi Hayatını Kaybetti
Filenin Sultanları'nın VNL Kadrosu Belli Oldu! İki İsmin Yokluğu Dikkat Çekti Filenin Sultanları'nın VNL Kadrosu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu