Fenerbahçe Efsanesi Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe, A Milli Voleybol Takımı’nın ilk kaptanı olma unvanına sahip Güneş Çapa'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Fenerbahçe Efsanesi Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe’de hem basketbol hem de voleybol oynayan ve A Milli Voleybol Takımı’nın ilk kaptanı olma unvanına sahip Güneş Çapa hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma unvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneş Çapa, Türkiye'de çeşitli takımlarla şampiyonluk yaşamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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