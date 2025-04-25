Filenin Sultanları'nın VNL Kadrosu Belli Oldu! İki İsmin Yokluğu Dikkat Çekti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2025 Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL)geniş kadro belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma için sahaya çıkacak. VNL'in ilk haftası 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftası 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftası ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek.

16 takımın yer alacağı VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanırken, 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu açıklandı.

VNL GRUPLARI

1. Hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

1. Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran:

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran:

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran:

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran:

TSİ 14.30 Çin-Türkiye

2. Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran:

19.30 Türkiye-Brezilya

3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz:

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz:

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz:

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz:

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

MİLLİ TAKIM GENİŞ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

İKİ İSİM YER ALMADI

Milli takım ve Fenerbahçe'nin kaptanı olan tecrübeli orta oyuncu Eda Erdem, geçirdiği hafif sakatlık sonrası dinlendirileceği için VNL geniş kadrosunda yer almadı. Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda forma giyen milli smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin de, geçtiğimiz haftalarda menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olduğu için kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: AA