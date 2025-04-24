Eczacıbaşı'nda 6 Veda Birden! Gözyaşları Sel Oldu

Türkiye'de kadın voleybolunun önemli takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Ayazağa Spor Salonu'nda düzenlenen bir törenle 6 oyuncusuna veda etti.

Faruk Eczacıbaşı, Galatasaray ile oynanan play-off 3-4 etabı maçının ardından ligi üçüncü sırada tamamlayan oyuncuların gözlerindeki yaşları gördüğünü söyleyerek, "O gözyaşları, sizin arkadaşlığınız kadar değerliydi. Bazılarınız burada üç yıl, bazılarınız iki yıl ve bazılarınız da çok uzun yıllar geçirdi. Hepiniz bizim için çok özelsiniz. En nihayetinde bu sizin seçiminiz; kimi başka kulüplerde oynayacak, kimi başka rollere bürünecek. Bu bir profesyonellik meselesi" şeklinde konuştu.

'HALA BAZI AYRILIKLARI ANLAYAMIYORUM'

Çeyrek asırdan fazladır voleybol yöneticiliği yaptığını belirten Eczacıbaşı, şunları söyledi:

"Hala bazı ayrılıkları anlayamıyorum. Benim için en önemli şey, değerler. Hep birlikte taşıdığımız, çevremize aktarmaya çalıştığımız o değerler. Ve işte bu yüzden, kadın voleyboluna ve takımlarımıza verdiğimiz destek devam ediyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz, kız çocukları yalnızca Türkiye'de değil, her yerde güçlü savaşçılardır; yarışır, mücadele eder ve iyi insanlar olurlar. Ve sizinle bir seçim yaptık. Bu değerleri taşıyıp yaymak. Şimdi bizden ayrılırken bu değerleri yanınızda götürmenizi, onları yaymaya devam etmenizi istiyoruz."

Çok üzgün olduğunun altını çizen Eczacıbaşı, "Kapımız size her zaman açık olacak. Sizi sadece biz seçmedik, binlerce aday içinden siz seçilmiş insanlardınız. Zekanızla, takım ruhunuzla, mücadele gücünüzle. Lütfen genç kızlara örnek olmaya devam edin çünkü dünya size ihtiyaç duyuyor. Bugün gerçekten çok üzgünüm. Çoğunuzu yakından tanıma fırsatım olduğu için de çok memnunum. Çünkü biliyorum ki artık sizler bu değerleri dünyaya yayacaksınız" dedi.

BOSKOVIC: HAYATIMIN UNUTULMAZ PARÇASI OLACAK

Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden 28 yaşındaki Sırp voleybolcu Tijana Boskovic, turuncu-beyazlı kulübün hayatının unutulmaz bir parçası olarak kalacağını vurguladı. Hislerini kelimelere dökmeye zorlandığını anlatan Boskovic, "Bugünü uzun zamandır düşünüyorum ve bu anın, sahada oynadığım her maçtan daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon, burada geçirdiğim en zorlu sezonlardan biriydi. Aynı zamanda çok güzeldi çünkü takım arkadaşlarımla birlikte pek çok değerli anı yaşadık. Bu da bizi daha güçlü ve bu sezonu diğerlerinden farklı kıldı. Elbette istediğimiz sonucu alamadık ama hepimizin elinden gelenin en iyisini ortaya koyduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı'ndaki kariyer hikayesinin 2015'te başladığını belirten pasör çaprazı, şöyle konuştu:

"Daha 18 yaşında genç bir kızken başladı. Geçen her yıl boyunca elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Babam bugün burada benimle. Ailem, yıllar boyunca benim için hiç endişelenmedi çünkü burada iyi ellerde, güzel kalpli insanlarla olduğumu biliyorlardı. Burası benim ikinci evim, sizler ise ikinci ailem oldunuz. Bana gösterdiğiniz iyilik, saygı ve sevgi için minnettarım. Beni daha iyi bir insan yaptınız. Bu formanın altında da her zaman aynı sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı göstermeye çalıştım. Bu sadece bir spor kariyeri değil, benim için hayatımın en değerli tecrübelerinden biriydi. Sayısız insanla tanıştım, birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Eczacıbaşı, kalbimde her zaman çok özel bir yerde olacak. Kimse bunu benden alamaz. Bu kulüp, hayatımın unutulmaz bir parçası olarak kalacak."

HANDE BALADIN: VEDAYI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM

Uzun yıllar Eczacıbaşı'nda forma giyen 28 yaşındaki smaçör Hande Baladın, güzel anılar yaşadığı kulübüne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman sahanın veda eden tarafında olacağımı düşünmemiştim. 2010 yılında bu kapıdan içeri adım attım ve o günden bu yana hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Yanımda olan dostluklar, ömür boyu sürecek kadar kıymetliydi. Bu kulüpte emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Emeklerinizin üzerimdeki yeri çok büyük. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm antrenörlere ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel anılar yaşattığınız için minnettarım. Hepinizin yeri kalbimde her zaman ayrı olacak. Sizleri çok seviyorum."

NAZ AYDEMİR AKYOL: KALBİM HEP TURUNCU OLACAK

Tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ise turuncu-beyazlı kulübün her zaman kendisi için özel bir yere sahip olacağını söyledi.

Takım olarak bu sezon ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Naz Aydemir Akyol, "Vedalar her zaman çok zordur. Daha önce birçok kulüpte bulundum ve vedaların insana neler hissettirdiğini iyi bilirim. Ama bir vedayı bu kadar güzel şekilde yapmak her zaman çok özeldir, çok kıymetlidir. Elbette daha fazlasını başarmayı isterdim, ama bu duygular kalbimde hep yaşayacak. Bu kulüp her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Umuyorum ki Eczacıbaşı gelecekte de çok başarılı olur. Tıpkı Tijana gibi, Elif gibi nice genç kızları yetiştirmeye devam eder. Kariyerime burada başladığımda formamız mavi-beyazdı. Turuncu benim en sevdiğim renkti ve küçük bir kız olarak kendi kendime 'Herhalde formanın rengini benim için değiştirdiler.' diye düşünmüştüm. Bu yüzden kalbim her zaman turuncuydu ve her zaman da turuncu kalacak." görüşlerini paylaştı.

BEYZA ARICI: İKİNCİ AİLEM OLDUNUZ

Eczacıbaşı Dynavit'e 8 senenin ardından veda eden Beyza Arıcı da şöyle konuştu:

"Dile kolay 8 yıl, Eczacıbaşı Spor Kulübünden içeri girdiğimde 21-22 yaşlarındaydım. Vedalar her zaman çok zor. Bu yıllar boyunca kulüpte, sahanın içerisinde çok şey yaşadım. Formayı birlikte terlettiğim arkadaşlarıma ve bu kulüpte emeği olan herkese çok teşekkür ederim. O kadar içten kucaklandım ki burada, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazandım. Gitmeye hazırdım fakat o gün geldiğinde ne kadar zor olduğunu anladım. Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Siz bize her şeyi verdiniz, biz de size elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. İkinci bir ailem oldunuz ve bu formayı her zaman gururla taşıdım. Her zaman kalbimde olacaksınız."

STEVANOVIC: DAİMA KALBİMDE OLACAK

Eczacıbaşı formasını iki sezon boyunca başarıyla terleten Jovana Stevanovic de "Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Geçirdiğim bu iki sezonda harika anılar biriktirdim ve ömür boyu sürecek dostluklar edindim. Birlikte geçirdiğimiz bu zaman boyunca bana değer katan tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Bu kulüp, daima kalbimde özel bir yere sahip olacak" ifadelerini kullandı.

ALEXIA GRAY: DOSTLUKLARIM ÖMÜR BOYU SÜRECEK

Turuncu-beyazlı ekibin Kanadalı oyuncusu Alexa Gray ise kendisine destek olan takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıllar beni gerçekten şekillendirdi. Burada sadece iki sezon geçirmiş olsam da sizleri ailem gibi hissettim ve ömür boyu sürecek dostluklar biriktirdim. 9 yıldır evimden uzaktayım ve bu süreçte sizlerle geçirdiğim zaman, bana bir yuva hissini yeniden yaşattı. Kızlar, sizlere minnettarım. Her gün sevdiğim insanlarla, bir amaç uğruna çabalamak gerçekten buna değerdi." diye konuştu.

SİMGE AKÖZ: ARKADAŞLARIMA EN GÜZELİNİ DİLİYORUM

Törende söz alan Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Simge Aköz, takıma veda eden arkadaşlarına kariyerlerinde başarılar diledi.

Uzun yıllar omuz omuza mücadele ettiği takım arkadaşlarına veda ettiğini belirten 34 yaşındaki tecrübeli libero, "Özellikle son iki sezonda yaşadığımız anılar, bizi her geçen gün birbirimize daha çok yakınlaştırdı. Uzun süredir bu kulübün bir parçası olarak birçok vedaya tanıklık ettim. Ama bu sezonun benim için bu kadar kıymetli olmasının sebebi, bize sadece mücadele değil, aynı zamanda çok değerli hayat tecrübeleri de katmış olması. Bu takımın her bireyi, ömrüm boyunca kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Kulübümüzün tüm üyelerine, bizlere duyduğunuz sonsuz güven için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı ismini tüm takımın büyük bir gururla taşıdığını vurgulayan Simge Aköz, "Ben bu kulüpteki yolculuğuma devam ediyorum ama eminim ki burası, hepimiz için her zaman çok özel bir yer olarak kalacak. Veda eden arkadaşlarımın da Eczacıbaşı'nı her zaman kalplerinde taşıyacaklarına inanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Her birine bir takım kaptanı olarak, bir arkadaş olarak yürekten teşekkür ediyorum. Tijana'yla uzun zamandır bu sorumluluğu birlikte taşıdık. Ona ve ayrılan tüm takım arkadaşlarıma kariyerlerinin geri kalanında en güzelini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA