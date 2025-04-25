Türkiye 3. Lig 4. Grup Hakemleri Belli Oldu
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte maçları yönetecek hakemler...
Merkez Hakem Kurulu (MHK); Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden son hafta maçlarını yönetecek hakemler ve yardımcılarının isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlar ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
- Ağrı 1970 Spor - Edirnespor: Birkan Altındaş
- Turgutluspor - İzmir Çoruhluspor: Emre Can Tatlıyer
- Zonguldakspor - Polatlı 1926spor: Batuhan Bayar
- K.İstiklalspor - B.Tepecikspor: Şahin Berker
- Kırıkkalespor - Erciyes 38 FK: Osman Köksaldı
- Mardin 1969 Spor - Orduspor 1967: Tolga Akbaba
- Sebat Gençlikspor - Bursa Nilüferspor: Erkan Özdamar
- Denizlispor - Niğde Belediyespor: Egemen Artun
Kaynak: İHA
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