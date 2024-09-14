Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçı Öncesi 3 Eksik

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Filip Kostic ve Djiku forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa Maçı Öncesi 3 Eksik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada 3 futbolcu forma giyemeyecek.

OSAYİ-SAMUEL, DJIKU VE KOSTIC YOK

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider durumda. Fenerbahçe'de tedavisi süren Osayi-Samuel ile henüz hazır olmayan Djiku ve Filip Kostic forma giyemeyecek. Yeni transfer Sofyan Amrabat'ın kadroda olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Jose Mourinho'nun takımını; Livakovic Mert-Çağlar-Becao-Oosterwolde İsmail-Fred Tadic-Szymanski-Maximin Dzeko onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

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