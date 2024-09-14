Maçta Davetsiz Misafir! Küçük Taraftar Forma için Sahaya Atladı

Sivasspor-Gaziantep müsabakasında küçük bir taraftar, Yiğidoların yıldız futbolcusu Rey Manaj ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Sivasspor'un yıldız futbolcusu Rey Manaj'ın yanına gitti ve forma istedi.

Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp, saha dışına çıkardı.

Kaynak: İHA