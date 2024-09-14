Ocakta Takıma Katılacaktı: Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Medina İçin Zehir Zemberek Sözler

Fenerbahçe’nin Boca Juniors’tan transfer ettiği ve ocak ayında takıma katılması beklenen Cristian Medina ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Medina hakkında yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna cevap verir. Artık yeni moda bu, oyuncular nereye gitmek istediklerine kendileri karar vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Medina’nın ayrılmak istemesine ilişkin konuşan Riquelme, şunları söyledi:

"Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir. 'Oyuncu ayrılmaya karar verdi' deniyor. Medya yüzünden oyuncular kendilerini kulüplerin sahibi sanıyor"

Fenerbahçe 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro artı, Arjantin’e ödenecek yüzde 20’lik vergi ödemeyi kabul etmişti.