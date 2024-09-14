Derbiye Sayılı Saatler Kaldı! Beşiktaş Kafilesi, Trabzon'a İndi

Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak olan Beşiktaş kafilesi, kente iniş yaptı.

Derbiye Sayılı Saatler Kaldı! Beşiktaş Kafilesi, Trabzon'a İndi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için kente geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon’a geldi.

Özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Beşiktaş güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girerken, siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Trabzonspor
Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar
Ocakta Takıma Katılacaktı: Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Medina İçin Zehir Zemberek Sözler Medina İçin Zehir Zemberek Sözler
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor
Maçta Davetsiz Misafir! Küçük Taraftar Forma için Sahaya Atladı Maçta Davetsiz Misafir! Küçük Taraftar Forma için Sahaya Atladı