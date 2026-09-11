Fenerbahçe'de İstifa Krizi Çözüldü: İsmail Kartal ile Devam Edilecek

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de İstifa Krizi Çözüldü: İsmail Kartal ile Devam Edilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından dün istifa eden İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı. Fenerbahçe, kararı şu sözlerle duyurdu:

"Kamuoyuna Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kartal, kararından dönmeyeceğini belirtirken, Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini ve deneyimli teknik adamın görevinin başında olduğunu açıklamıştı.

Ancak Kartal, yönetimin kararına rağmen istifasında ısrar etti. Bugün kulüp yönetimi Kartal'ı ikna etmek için çeşitli görüşmeler yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe İsmail Kartal
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Archie Brown Devler Ligi’nin En İyi 11'ne Seçildi Archie Brown Devler Ligi’nin En İyi 11'ne Seçildi
Fenerbahçe’nin Hoca Adayı Belli Oldu Fenerbahçe’nin Hoca Adayı Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
C31K İsimli Örgüte 22 İlde Düzenlenen Operasyonda 19'u Çocuk 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Okulları Kana Bulayacaklardı Okulları Kana Bulayacaklardı
Bakan Şimşek Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Adım Bakan Şimşek Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Adım
İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar!
Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber!
Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme: Bugün Yapılacak Feth-i Kabir İşlemi İptal Edildi Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme