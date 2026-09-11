Fenerbahçe'de İstifa Krizi Çözüldü: İsmail Kartal ile Devam Edilecek

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Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından dün istifa eden İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı. Fenerbahçe, kararı şu sözlerle duyurdu:

"Kamuoyuna Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.



Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/tY8sOFX6Kb — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 11, 2026

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kartal, kararından dönmeyeceğini belirtirken, Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini ve deneyimli teknik adamın görevinin başında olduğunu açıklamıştı.

Ancak Kartal, yönetimin kararına rağmen istifasında ısrar etti. Bugün kulüp yönetimi Kartal'ı ikna etmek için çeşitli görüşmeler yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi