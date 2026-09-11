Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki sanatçı Nev’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklandı. Tedavi gördüğü hastane, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilerin ardından yaptığı açıklamada, Nev’in 3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını bildirdi.

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Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi
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“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000’li yılların başında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan 57 yaşındaki sanatçı Nev’in sağlık durumuyla ilgili hastanesinden açıklama geldi. Nev’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Nev’in tedavi gördüğü hastane, son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda sanatçının sağlık durumuyla ilgili gerçeği yansıtmayan ve doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımların yayıldığını belirtti. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan açıklamada, Nev’in 3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiği aktarıldı. İlk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçı için gerekli tetkik ve tedavilerin başlatıldığı belirtilirken, yapılan değerlendirmelerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği ifade edildi. Nev’in bu gelişmenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takip altına alındığı kaydedildi.

Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi - Resim : 1

Açıklama Nev'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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