Fenerbahçe’nin Hoca Adayı Belli Oldu

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor.

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Fenerbahçe’nin Hoca Adayı Belli Oldu
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İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal sonrası Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör seçeneklerini değerlendiriyor.

beIN SPORTS’un haberine göre yönetimin listesinin başında İtalyan teknik direktör Antonio Conte bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetimin Conte ile anlaşma zemini arayacağı ve deneyimli çalıştırıcıyı milli araya kadar takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Hoca Adayı Belli Oldu - Resim : 1

Kariyerinde Juventus, Chelsea, Tottenham, Inter ve Napoli gibi önemli kulüpleri çalıştıran Conte, İtalya’da 5 Serie A şampiyonluğu yaşadı. İtalyan teknik adam ayrıca Chelsea ile Premier Lig ve İngiltere Kupası, Inter ile de Serie A şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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