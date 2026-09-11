Fenerbahçe’nin Hoca Adayı Belli Oldu

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İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal sonrası Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör seçeneklerini değerlendiriyor.

beIN SPORTS’un haberine göre yönetimin listesinin başında İtalyan teknik direktör Antonio Conte bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetimin Conte ile anlaşma zemini arayacağı ve deneyimli çalıştırıcıyı milli araya kadar takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Kariyerinde Juventus, Chelsea, Tottenham, Inter ve Napoli gibi önemli kulüpleri çalıştıran Conte, İtalya’da 5 Serie A şampiyonluğu yaşadı. İtalyan teknik adam ayrıca Chelsea ile Premier Lig ve İngiltere Kupası, Inter ile de Serie A şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi