Fenerbahçe’de İsmail Kartal Dönemi Resmen Sona Erdi! Kararından Vazgeçmedi

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi. Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan Kartal’ın kararı yönetim tarafından kabul edilirken, sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK karşılaşmasına Dirk Kuyt’ın çıkması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal Dönemi Resmen Sona Erdi! Kararından Vazgeçmedi
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Roma karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan Kartal, kararından geri adım atmadı. Sarı-lacivertli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana katılmak üzere tesislere gelmeyen Kartal, futbol direktörü Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Dönemi Resmen Sona Erdi! Kararından Vazgeçmedi - Resim : 1

KARTAL KARARINDAN DÖNMEDİ

Görüşmede görevine devam etmesi yönünde yapılan değerlendirmelere rağmen İsmail Kartal istifa kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması konusunda karar aldı. Kartal, Roma maçının ardından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyurmuş ve kulübün önünü açmak amacıyla istifa ettiğini belirtmişti.

GAZİANTEP FK MAÇINDA KUYT BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada takımın başında Dirk Kuyt’ın bulunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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İsmail Kartal Fenerbahçe
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