UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: İlk 30'a Tek Türk Takımı Girdi

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi sonuçlarına göre hazırladığı kulüp katsayı sıralamasında Bayern Münih 129,500 puanla zirvede yer aldı. Türkiye’den yalnızca Fenerbahçe’nin ilk 30’a girdiği listede sarı-lacivertliler 59,750 puanla 26. sırada bulunuyor.

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UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: İlk 30'a Tek Türk Takımı Girdi
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde alınan sonuçlar üzerinden hesaplanan UEFA kulüp katsayı sıralaması açıklandı. Listede Bayern Münih 129,500 puanla ilk sırada yer alırken, Türkiye’den yalnızca Fenerbahçe ilk 30 içerisinde kendisine yer buldu. Alman ekibi Bayern Münih’i 127,000 puanla Arsenal, 122,500 puanla Real Madrid ve 121,000 puanla Paris Saint-Germain takip etti. Inter 115,000 puanla beşinci sırada bulunurken, Manchester City ve Barcelona 106,250 puanla sıralamada yer aldı.

UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: İlk 30'a Tek Türk Takımı Girdi - Resim : 1

FENERBAHÇE 26. SIRADA

Türkiye’nin listede ilk 30’a giren tek temsilcisi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip 59,750 puanla 26. sırada yer aldı. Fenerbahçe’nin hemen üzerinde 60,000 puanla Napoli bulunurken, sarı-lacivertlilerin ardından 59,000 puanla Milan, 57,750 puanla Lille, 57,250 puanla Shakhtar Donetsk ve 56,500 puanla Freiburg geldi.

UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: İlk 30'a Tek Türk Takımı Girdi - Resim : 2

ZİRVEDE AVRUPA’NIN DEVLERİ VAR

UEFA sıralamasında ilk 10’da Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, PSG, Inter, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid yer aldı.

İlk 30’daki diğer takımlar ise şöyle sıralandı:

Aston Villa: 91,000 puan
Bayer Leverkusen: 91,000 puan
Roma: 81,750 puan
Tottenham: 77,000 puan
Porto: 76,750 puan
Sporting Lizbon: 76,000 puan
Club Brugge: 74,250 puan
Chelsea: 74,250 puan
Real Betis: 71,500 puan
Benfica: 70,000 puan
PSV Eindhoven: 68,250 puan
Atalanta: 68,000 puan
Manchester United: 66,500 puan
Napoli: 60,000 puan
FENERBAHÇE: 59,750 puan
Milan: 59,000 puan
Lille: 57,750 puan
Shakhtar Donetsk: 57,250 puan
Freiburg: 56,500 puan

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Barcelona Real Madrid
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