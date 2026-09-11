Archie Brown Devler Ligi’nin En İyi 11'ne Seçildi

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncularını açıkladı. Fenerbahçe'nin evinde İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının golünü atan Archie Brown'ın da yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defans: Sergino Dest (PSV), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa), Archie Brown (Fenerbahçe)

Orta saha: Martin Odegaard (Arsenal), Martin Baturina (Como)

Forvet: Michael Olise (Bayern Münih), Ferran Torres (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Raphinha (Barcelona)

Kaynak: Haber Merkezi