Fenerbahçe'de İmzalar Atıldı! Resmen Duyuruldu
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Genç yıldızla 2028 yılına kadar devam edilmesine karar verildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe’de kadro yapılandırma çalışmaları sürerken, dış transferin yanında iç transferde de flaş bir adıma imza atıldı.
Kalacaklar gidecekler tespit edilirken, Jayden Oosterwolde ile yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: