Federasyon Duyurdu, Başarılı Koçla Yollar Ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Kadın A Milli Basketbol Takımı'nın koçu Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, Memnun'un sözleşmesinin sona erdiği kaydedildi.

Federasyon Duyurdu, Başarılı Koçla Yollar Ayrıldı
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Türkiye Kadın A Milli Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ekrem Memnun ile yollar resmen ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Memnun’un sözleşmesinin sona erdiği kaydedildi. Açıklamada, “2022 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Sayın Ekrem Memnun’un federasyonumuz ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona ermiştir” denildi.

Memnun’a emekleri için teşekkür dilekleri iletilen açıklamada “Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ekrem Memnun’a bundan sonraki kariyerinde de başarılar diler, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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