Fenerbahçe'de Bir Veda Daha: Musaba da İngitere'nin Yolunu Tuttu

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın kiralık transferi için Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Bir Veda Daha: Musaba da İngitere'nin Yolunu Tuttu
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Yaz transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık duyuruları gelmeye başladı. Kulüp, Cherif'in ardından bir transfer haberini daha açıkladı.

MUSABA DA İNGİLTERE YOLCUSU

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz.”

GEÇEN SEZON 2 GOL 6 ASİSTLİK DEPREM KATKISI

25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 1 maçta 20 dakika süre aldı. Geçen sezon ise Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 2 gol - 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Bir Ayrılık Daha! Sidiki Cherif'in Yeni Adresi Belli OlduFenerbahçe'de Bir Ayrılık Daha! Sidiki Cherif'in Yeni Adresi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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