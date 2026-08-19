Fenerbahçe'de Bir Veda Daha: Musaba da İngitere'nin Yolunu Tuttu
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın kiralık transferi için Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yaz transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık duyuruları gelmeye başladı. Kulüp, Cherif'in ardından bir transfer haberini daha açıkladı.
MUSABA DA İNGİLTERE YOLCUSU
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz.”
GEÇEN SEZON 2 GOL 6 ASİSTLİK DEPREM KATKISI
25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 1 maçta 20 dakika süre aldı. Geçen sezon ise Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 2 gol - 6 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi