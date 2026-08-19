Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım Arasındaki Loca Krizinde Karar! Mahkeme Noktayı Koydu

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ile eski asbaşkan Acun Ilıcalı arasında yaşanan loca anlaşmazlığında mahkeme kararını verdi. Temmuz 2026'da Ilıcalı'nın Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki locasının tek taraflı olarak feshedilmesinin ardından başlayan hukuki süreçte, 19 Ağustos 2026 tarihinde Ilıcalı lehine karar çıktı.

YILDIRIM'LA ILICALI ARASINDA LOCA KRİZİ ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım'ın yönetimi, Temmuz ayında Acun Ilıcalı'nın stadyumdaki locasını tek taraflı olarak feshetti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sahanın tam ortasında bulunan söz konusu alanın bundan böyle "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağı belirtildi. Ayrıca Yıldırım'ın, Ilıcalı'nın 9 milyon TL ödediği loca için kulübe 27 milyon TL hibe ederek devir işlemini gerçekleştirdiği öne sürüldü.

BAŞKAN KARARIN ARKASINDA DURDU

Locasının feshedilmesine tepki gösteren Acun Ilıcalı, peşin ödeme yaptığı sözleşmesinin hukuksuz biçimde sonlandırıldığını savunarak konuyu yargıya taşıdı. Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda Aziz Yıldırım'ın kişisel hırslarla hareket ettiğini ileri sürdü. Aziz Yıldırım ise Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada locanın artık başkanlık makamına ait olduğunu belirterek kararının arkasında olduğunu ifade etti.

MAHKEMEDEN ILICALI LEHİNE KARAR

Taraflar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşınırken, mahkeme 19 Ağustos 2026'da kararını açıkladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Mahkeme, Acun Ilıcalı'yı haklı bularak locanın ihtiyati tedbir kapsamında kendisine iade edilmesine hükmetti. Kararda ayrıca söz konusu locanın 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmemesine karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi