Fenerbahçe'de Bir Ayrılık Daha! Sidiki Cherif'in Yeni Adresi Belli Oldu

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Fenerbahçe, genç forvet Sidiki Cherif ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Cherif'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Coventry City'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya dahil edilen Sidiki Cherif'in transferi için Coventry City ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Kulüp, genç futbolcuya sarı-lacivertli forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

3 GOL 1 ASİST ÜRETTİ

Fransız ekibi Angers'den geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Cherif, sarı-lacivertli forma ile 17 maçta görev yaptı. Genç forvet, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Teşekkürler Sidiki Cherif

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Sidiki Cherif."

Kaynak: AA