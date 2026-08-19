Lige Katılamayacak Denizlispor'da Gergin Anlar! Taraftar Tesislere Akın Etti
Yeni sezonda lige katılamayacağı için lig başlamadan küme düşmesi beklenen Denizlispor'da taraftar ile yönetim arasında gerginlik yaşandı. Haluk Ulusoy Tesisleri'ne kulübe bayrak asmak için giden taraftarlar, Başkan Süleyman Urkay ile tartışırken olay yerine gelen polis ekipleri gerginliği önledi.
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Denizlispor, yeterli oyuncu kadrosunun oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda ligde mücadele edemeyecek ve sezon başlamadan küme düşecek. Bu gelişmenin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.
POLİS TARAFTARIN ARASINA GİRDİ
Tesislerde Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaşan taraftarlar arasında bayrak asılması konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraftarlar ile Başkan Urkay'ın arasına girerek müdahalede bulundu.
TARTIŞMA KAMERADA
Böylece tartışmanın daha fazla büyümesi engellendi. Tesislerin önünde yaşanan tartışma ve taraftarların tepkileri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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