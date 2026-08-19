Lige Katılamayacak Denizlispor'da Gergin Anlar! Taraftar Tesislere Akın Etti

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Denizlispor, yeterli oyuncu kadrosunun oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda ligde mücadele edemeyecek ve sezon başlamadan küme düşecek. Bu gelişmenin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.

POLİS TARAFTARIN ARASINA GİRDİ

Tesislerde Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaşan taraftarlar arasında bayrak asılması konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraftarlar ile Başkan Urkay'ın arasına girerek müdahalede bulundu.

TARTIŞMA KAMERADA

Böylece tartışmanın daha fazla büyümesi engellendi. Tesislerin önünde yaşanan tartışma ve taraftarların tepkileri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA