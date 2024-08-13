Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı başladı.

Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte sezona 3 puanla başlayan Sarı Kanarya, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir isim için devreye girdi.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'DAYDI

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe'nin, Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle 1 yıllı sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcuyu makul bir bonservis ücretiyle transfer etmeyi hedeflediği iddia edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Gabonlu oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Transferdeki tek engelin Wolverhampton'ın istediği yüksek bonservis ücreti olduğu belirtildi.

Ancak yönetimin, sıkı pazarlıkla Lemina için istenen rakamları düşürmeyi planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin tek hedefinin kısa süre içinde Lemina transferini bitirerek yıldız isimle sözleşme imzalamak olduğu vurgulandı.