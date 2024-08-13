Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda güreş dalında bronz madalya kazanan Taha Akgül, hakemlere sitem ederek "Ülkenin kaderiyle oynadılar" dedi.

Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif güreş hayatını noktalayan Taha Akgül önemli açıklamalarda bulundu.


Taha Akgül'ü, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu şekilde karşıladı.

'HAKEM KARARIYLA KAYBETTİK'

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bakanlığımız, federasyonumuz, teknik heyetimiz, gereken her şeyi yaptık altın madalya için. Yarı finali maalesef hakemlerin kararıyla kaybettik. Olimpiyat şampiyonuyla dünya şampiyonunun maçında 'pasif' kararıyla sonuç belirlenmemeliydi. Hiç puan vermedim diğer maçlarda. Şükürler olsun büyük başarılar elde ettim. Kariyerimi altınla bitirmek istiyordum ama hak etmediğim bir mağlubiyet aldım. O altını alsaydım ülke sıralamasında 15-20 basamak yükselecektik. Hakemler aslında bir ülkenin kaderiyle de oynadı. Üzgünüm. Bronz madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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