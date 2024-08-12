Vinicius Junior'a Astronomik Uçuklatan Teklif: 1 Milyar Euro!

Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'a servet değerinde teklif sunulduğu iddia edildi.

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Vinicius Junior'a Astronomik Uçuklatan Teklif: 1 Milyar Euro!

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif yapıldı.

ESPN’in haberine göre, Suudi kulübü Al Ahli, Vinicius Junior’a yıllık 350 milyon euro net maaş kazanacağı bir sözleşme teklif etti. Ancak Brezilyalı oyuncu, Real Madrid’den ayrılmak istemediğini Suudi temsilcisine iletti.

Öte yandan haberde, Real Madrid'in oyuncunun ayrılığını istemediği ifade edildi. Suudi kulübünün ise Real Madrid'den 1 milyar Euro'luk serbest kalma bedelinde 'ufak' bir indirim istediği yazıldı.

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, İspanyol devi ile çıktığı 264 maçta 83 gol ve 75 asistlik performans gösterdi.

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