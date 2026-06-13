Fenerbahçe Üç Oyuncunun Bonservisini Belirledi

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında üç oyuncunun olası ayrılığından toplam 45 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Yönetim, bazı isimler için bonservis bedellerini de belirledi.

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Fenerbahçe Üç Oyuncunun Bonservisini Belirledi
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Fenerbahçe’de yeni sezon kadro planlaması kapsamında üç oyuncunun olası ayrılığı gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin bu ayrılıklardan toplam 45 milyon euro civarında gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Jayden Oosterwolde, Fred ve Archie Brown’un takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Oosterwolde’nin Avrupa’dan bazı kulüplerin ilgisi nedeniyle kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediği, Fred’e ise ülkesinden teklifler olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Üç Oyuncunun Bonservisini Belirledi - Resim : 1
Oosterwolde

Archie Brown’un ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın radarında bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe Üç Oyuncunun Bonservisini Belirledi - Resim : 2
Fred

İŞTE BONSERVİS BEDELLERİ

Yönetimin olası transferler için bonservis bedellerini de netleştirdiği ifade edildi. Buna göre Oosterwolde için 25 milyon euro, Archie Brown için 15 milyon euro ve Fred için 5 milyon euro olmak üzere toplamda 45 milyon euro gelir hedeflendiği kaydedildi.

Fenerbahçe Üç Oyuncunun Bonservisini Belirledi - Resim : 3
Archie Brown

Fenerbahçe’nin, gelecek sezon kadro yapılanmasında bu potansiyel satışları dikkate alarak transfer planlamasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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