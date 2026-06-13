Icardi Transferinde İki Madde Engeli

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Icardi'nin kararsızlığının nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmeye eklediği iki özel maddenin Arjantinli yıldızı düşündürdüğü öne sürüldü.

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Icardi Transferinde İki Madde Engeli
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Galatasaray'la sözleşmesinin sonuna gelen Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu yeni sözleşme teklifine henüz dönüş yapmayan Arjantinli yıldızın, sözleşmedeki bazı şartlar nedeniyle karar vermekte zorlandığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Icardi'ye yıllık 5 milyon euro ücret karşılığında '1+1 yıllık' yeni sözleşme teklif etti. Ancak yönetimin sözleşmeye eklediği iki madde dikkat çekti.

KRİTİK İKİ MADDE

İddiaya göre sözleşmede, oyuncunun antrenman ve kamp programlarına zamanında katılması ile kulübün belirlediği tarihte takıma dönmesini zorunlu kılan bir madde yer alıyor. Bir diğer maddedeyse Icardi'nin sakatlık yaşaması halinde tedavisini İstanbul'da veya Galatasaray Kulübü'nün uygun göreceği bir merkezde sürdürmesi şartı bulunuyor.

Haberde, yıllık ücret konusundan ziyade bu iki maddenin Icardi'nin karar sürecini etkilediği ve tecrübeli golcünün bu nedenle henüz yönetimin teklifine yanıt vermediği öne sürüldü. Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mauro Icardi Galatasaray
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