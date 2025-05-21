Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Bavuluyla Yakalandı!

Süper Lig’de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğu ezeli rakip Galatasaray’a kaptıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Fiumicino Havalimanı’nda görüntülendi.

Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan Mourinho için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Portekizli teknik adamın sabah saatlerinde Roma’da görüntülendiği öne sürüldü.

İtalyan devi Roma’da teknik direktör arayışları sürerken, Mourinho’nun kentte görüntülenmesi akıllarda soru işaretleri yarattı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Mourinho’nun, sabah saatlerinde Roma’da Fiumicino Havalimanı’nda bazı taraftarlarla fotoğraf çektirmesinin ardından saat 10.45’te İstanbul’a hareket eden uçağa bindiği kaydedildi.

Mourinho’nun Roma’da görüntülenmesi ‘Geri mi dönecek?’ sorularını akıllara getirdi. Roma ile herhangi bir temas kurulmadığı ve Portekizli teknik adamın şahsi işleri için İtalya’da bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi