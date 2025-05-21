UEFA'dan Türkiye'ye Özel Davet

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde UEFA, Beşiktaş Kulübü ve Türkiye'den birçok yetkiliyi Bilbao kentinde ağırladı.

UEFA'dan Türkiye'ye Özel Davet

Gelecek sezon Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA, Beşiktaş Kulübü ve Türkiye'den çeşitli yetkilileri, bu akşam oynanacak final öncesi İspanya'nın Bilbao kentinde ağırladı.

Final müsabakası öncesinde, Beşiktaş Kulübü'nün profesyonellerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk emniyetinden 10 kişilik bir heyeti San Mames'e davet edildi.

Gelecek sezon final organizasyonunun en iyi şekilde yapılmasını amaçlayan UEFA'nın, Türkiye'den gelen grupla çeşitli toplantılar yaparak organizasyon süreçlerini yerinde gösterdikleri öğrenildi.

Gelecek sezon final organizasyonunun en iyi şekilde yapılmasını amaçlayan UEFA'nın, Türkiye'den gelen grupla çeşitli toplantılar yaparak organizasyon süreçlerini yerinde gösterdikleri öğrenildi.

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupası, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilmişti.


Kaynak: AA

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