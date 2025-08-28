Fenerbahçe Maçı Sonrası Kocaelispor'da Ayrılık!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, alt yapısından yetişen kaleci Ahmet Hasan Göcen ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edildi.

16 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, ligin dolu takviminin arasında, alt yapısından yetişen bir oyuncuyla ayrılık kararını duyurdu. Yeşil siyahlılar, 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Hasan Göcen’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ahmet Hasan Göcen’e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

AHMET HASAN GÖCEN KİMDİR?

Elit Akademi U-19 Ligi’ndeki başarılı performansından sonra 2022 yılında alt yapıdan çıkarılarak profesyonel yapılan ve 31 Mayıs 2027’ye kadar sözleşme imzalanan Göcen, geçen sezon ligde Iğdır FK maçında, kupada ise Kırklarelispor karşısında kaleyi korumuştu.

