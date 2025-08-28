Beşiktaş’ta Bir Ayrılık Daha! Serdal Adalı 7 Milyon Euroluk Yıldıza Kapıyı Gösterdi

Beşiktaş’ta kadro yapılanmasını sürerken sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Yaz transfer döneminin öne çıkan kulüplerin başında gelen siyah-beyazlı ekipten, bir ayrılık haberi daha geldi. Başkan Serdal Adalı, 7 milyon euroluk yıldıza kapıyı gösterdi. Yeni takımı bile belli oldu. İşte detaylar…

Kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş’tan flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Rıdvan Yılmaz, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tiago Djaló’yu kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekipten bu sefer peş peşe ayrılık haberleri geleye başladı.

BEŞİKTAŞ’TA BİR AYRILIK DAHA

Son olarak Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de vedalaşmayı planlıyor.

Beşiktaş Muhabiri Serkan Morava’nın haberine göre; Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla toplamda 4 maça çıkan Rashica, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA DAHA ÖNCE HANGİ FUTBOLCULARLA YOLLAR AYRILDI?

Siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes, Zaynutdinov, Muleka, Semih Kılıçso, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile,Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Azad Demir, Can Keleş, Elan Ricardo, Emrecan Terzi, Fahri Ay, Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Chamberlain takımdan giden isimler oldu.

