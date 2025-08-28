Merve Terim'den Fenerbahçe'ye 'Fatih Terim'li Olay Gönderme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Portekiz ekibi Benfica’ya 0-0’ın rövanşında 1-0 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etti. Bu yenilgi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaray efsanesi Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin’in sosyal medya paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

'BURADA OLMAYANLARLA İLGİLİ KONUŞMAYALIM'

Merve Terim, maçın hemen ardından Instagram hesabından babası Fatih Terim’in 2019-2020 sezonunda Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı. Fatih Terim, o dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderme yaparak, “Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz” demişti. Merve Terim’in bu paylaşımı, Fenerbahçe’nin elenmesine imalı bir gönderme olarak yorumlandı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

