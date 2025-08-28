Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta…
Fenerbahçe, dün akşam Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 1-0’lık skorla elenirken Jose Mourinho’nun kritik maç sonrası yaptığı açıklamalar Türk basınında büyük yankı oluşturdu. Portekizli teknik direktörün saha yorumu taraftarları çıldırtırken sosyal medyada Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar başlattıkları hareketle takımın başına eski hocaları Aykut Kocaman’ı istediklerini belirttiler.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında dün akşam Lizbon'da Benfica'ya konuk oldu.
Kadıköy'de golsüz biten ilk maçın rövanşında karşılaştı. Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Kerem Aktürkoğlu ironik olarak Benfica'ya galibiyeti getiren golü attı.
Alınan mağlubiyet sonrası taraftarlar büyük öfke kusarken hedefteki isimler Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe teknik direktörü Ali Koç oldu.
TARAFTARLAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ
Taraftarların bir bölümü Jose Mourinho’nun acilen takımdan gönderilmesi gerektiğini savunurken bir diğer bölümü hem Ali Koç’un hem de Mourinho’nun gitmesi gerektiğini vurguluyor.
AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE’NİN BAŞINA GETİRİLECEK Mİ?
Öte yandan sosyal medya platformu X’te Fenerbahçe taraftarları takımın başında görmek istediği ismi açıkladı. Taraftarlar Mourinho’nun yerine Aykut Kocaman’ın takımın başına getirilmesini istiyor. Peki Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin başına getirilecek mi?
Özellikle Fenerbahçe yönetiminde seçim heyecanı yaşanırken, Ali Koç yönetiminin gitmesiyle birlikte Aykut Kocaman’ın yeni yönetimle getirilmesi oldukça kuvvetli. Ancak henüz ne Fenerbahçe kulübünden ne de mevcut Başkan Ali Koç’tan resmi bir açıklama gelmedi.