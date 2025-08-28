Maçın Önüne Geçti! Mourinho'nun Giydiği Kazağın Fiyatı Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, Benfica’ya yenilerek Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti. Ancak maçın önüne geçen detay Jose Mourinho’nun giydiği kazak oldu. Sosyal medyada gündem olan kazağın fiyatı ortaya çıktı.

Maçın Önüne Geçti! Mourinho'nun Giydiği Kazağın Fiyatı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi defterini kapattı. Ancak maçın önüne geçen detay, teknik direktör Jose Mourinho’nun saha kenarında giydiği kazak oldu. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan kazağın fiyatı ortaya çıktı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

İlk maçta sahasında 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun golüne engel olamayarak tur şansını kaybetti. Mücadelede rakip kaleye isabetli şut dahi atamayan Fenerbahçe eleştiri yağmuruna tutulurken, Jose Mourinho’nun kazağı sosyal medyada gündem oldu.

Maçın Önüne Geçti! Mourinho'nun Giydiği Kazağın Fiyatı Ortaya Çıktı - Resim : 1

KAZAĞIN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Mourinho’nun tercih ettiği kazağın, 'Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt' adıyla satıldığı öğrenildi. Yurt dışında 91 ila 130 dolar arasında değişen fiyat etiketine sahip olan kazağın Türkiye’de satışta olmadığı aktarıldı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 3.800 TL ile 5.400 TL’ye denk geliyor.

TEPKİLER FUTBOLDAN ÇOK KAZAĞA

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Fenerbahçe’nin oyununu eleştirirken, Mourinho’nun kazağına dair esprili yorumlar da gündeme geldi.

Maçın Önüne Geçti! Mourinho'nun Giydiği Kazağın Fiyatı Ortaya Çıktı - Resim : 2

Taraftarların dikkat çeken paylaşımlarından bazıları şöyleydi:

"Mourinho’ya bir konuda hakkını teslim etmek gerekir. Kazak harika.''

"Şu kazak kadar bile oynamadık. Rezil bir futbol! Rezil bir yönetim."

"Bu gece, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne girmeye çalışan bir takımda izleyenlerin dikkatini çeken tek detay, Teknik Direktörünün üstündeki kazak oldu..."

"Bu gece Mourinho'nun oyuna katkıları değil giydiği kazak daha çok ön plana çıktı..."

"Oyun planı, rakibe göre çizilmiş strateji, kazanmayı denemek ya da çabalamak adına hiçbir detay yok. Sadece kazak reklamı var."

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Jose Mourinho
