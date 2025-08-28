Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de dün akşam alınan Benfica mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Özellikle Jose Mourinho’nun maçtan sonra yaptığı açıklamalar gündemde büyük yankı oluştururken gelen son görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı.

Oyundan çıkan Brown'un takım arkadaşı Djiku’ya elini uzatmamasıyla yaşanan tartışmada Djiku’nun Brown'a sinirlenip bir eşyayı fırlattığı anlar yayına yansıdı.

YEDEK KULÜBESİNDE TARTIŞMA

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Zorlu mücadelede sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde yaşanan tartışma ise gündeme bomba gibi oturdu.

İKİ YILDIZ İSİM BİRBİRİNE GİRDİ! EŞYALAR HAVADA UÇUŞTU

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Brown, kenara gelirken takım arkadaşı Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Bu hareket üzerine Djiku'nun oldukça sinirlendiği ve tepki göstererek önündeki bir eşyayı fırlattığı kameralara yansıdı. İki futbolcu arasındaki bu gerginlik, maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi