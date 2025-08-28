Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe’de deprem üstüne deprem yaşanıyor. Kritik maçta yedek kulübesinde yaşanan tartışma ise gündeme bomba gibi düştü. İki Fenerbahçeli yıldız birbirine girdi. Eşyalar havada uçuştu!

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de dün akşam alınan Benfica mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Özellikle Jose Mourinho’nun maçtan sonra yaptığı açıklamalar gündemde büyük yankı oluştururken gelen son görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı.

Oyundan çıkan Brown'un takım arkadaşı Djiku’ya elini uzatmamasıyla yaşanan tartışmada Djiku’nun Brown'a sinirlenip bir eşyayı fırlattığı anlar yayına yansıdı.

YEDEK KULÜBESİNDE TARTIŞMA

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Zorlu mücadelede sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde yaşanan tartışma ise gündeme bomba gibi oturdu.

Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi - Resim : 1

İKİ YILDIZ İSİM BİRBİRİNE GİRDİ! EŞYALAR HAVADA UÇUŞTU

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Brown, kenara gelirken takım arkadaşı Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Bu hareket üzerine Djiku'nun oldukça sinirlendiği ve tepki göstererek önündeki bir eşyayı fırlattığı kameralara yansıdı. İki futbolcu arasındaki bu gerginlik, maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Benfica Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı! Mourinho Ali Koç’u Yine Es Geçti: Kadıköy’de Fırtına BaşladıBenfica Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı! Mourinho Ali Koç’u Yine Es Geçti: Kadıköy’de Fırtına BaşladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Benfica
Son Güncelleme:
Maçın Önüne Geçti! Mourinho'nun Giydiği Kazağın Fiyatı Ortaya Çıktı
Maçın Önüne Geçmişti! İşte Kazağının Fiyatı
Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi
Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi
İki Yıldız İsim Birbirine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı