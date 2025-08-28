Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadro planlamasına devam eden Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak İngiliz devi Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya varan Cimbom’dan flaş bir karar alındı. Dursun Özbek vetoyu vurdu.

SON DAKİKA: GALATASARAY’A BISSOUMA ŞOKU!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya vardığı ve transferde son pürüzlerin çözüldüğü belirtilmişti. Ancak ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin X hesabından paylaştığı haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma'nın olası fiziksel sorunları nedeniyle geri adım attı.

YENİ ARAYIŞ BAŞLADI…

Sarı-kırmızılılar, hemen forma giyebilecek bir orta saha istiyor. Bu nedenle transferin tamamen iptal edilme ihtimali gündeme geldi.

Tottenham ile yapılan anlaşma masada dursa da, Galatasaray'ın kararı transferi beklemeye almak oldu. Transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecek. Endişeler nedeniyle Galatasaray'ın şu ana kadar transfer sürecini geciktirdiği vurgulanırken sarı-kırmızılılar hemen forma giymeye hazır olan bir orta saha arayışında.

