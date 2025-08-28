Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi

Son dakika: Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin elinden kaptığı ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Yves Bissouma transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu hakkında flaş bir karar aldı. Ünlü gazeteci kötü haberi resmen duyurdu. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadro planlamasına devam eden Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak İngiliz devi Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya varan Cimbom’dan flaş bir karar alındı. Dursun Özbek vetoyu vurdu.

SON DAKİKA: GALATASARAY’A BISSOUMA ŞOKU!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya vardığı ve transferde son pürüzlerin çözüldüğü belirtilmişti. Ancak ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin X hesabından paylaştığı haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma'nın olası fiziksel sorunları nedeniyle geri adım attı.

Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi - Resim : 1

YENİ ARAYIŞ BAŞLADI…

Sarı-kırmızılılar, hemen forma giyebilecek bir orta saha istiyor. Bu nedenle transferin tamamen iptal edilme ihtimali gündeme geldi.

Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi - Resim : 2

Tottenham ile yapılan anlaşma masada dursa da, Galatasaray'ın kararı transferi beklemeye almak oldu. Transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecek. Endişeler nedeniyle Galatasaray'ın şu ana kadar transfer sürecini geciktirdiği vurgulanırken sarı-kırmızılılar hemen forma giymeye hazır olan bir orta saha arayışında.

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat ÇektiFelipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat ÇektiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Trabzonspor Sevgisi Her Yerde: Yeşilliğin Ortasında Bordo-Mavili Ev... Yeşilliğin Ortasında 'Trabzonspor' Esintisi
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı! Mourinho Ali Koç’u Yine Es Geçti: Kadıköy’de Fırtına Başladı Mourinho, Ali Koç'u Yine Es Geçti
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı
Fenerbahçe’den Rezalet Oyun! Mustafa Denizli Sahanın En Kötü İsmini Açıkladı: İki Sezondur Yatıyor! Fenerbahçe'nin En Kötüsünü Açıkladı
Maçın Önüne Geçti! Mourinho'nun Giydiği Kazağın Fiyatı Ortaya Çıktı Maçın Önüne Geçmişti! İşte Kazağının Fiyatı
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı